Irak’ta 13 kişiye terör suçlamasıyla idam kararı

Irak’ta terör eylemleri gerçekleştirmekle suçlanan 13 kişiye idam cezası verildi.

Irak’ta, terör eylemleri gerçekleştirmekle suçlanan 24 kişi için duruşma düzenlendi. Ülkenin güneyindeki Zikar Ceza Mahkemesi’nde, ülkenin farklı bölgelerinde terörist eylemlere katılmakla suçlanan 24 kişi için Terörle Mücadele Yasası 4. maddesi uyarınca yargı süreci başladı. Sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef alan eylemlerde bulundukları düşünülen 24 kişiden 13’üne idam cezası verildi. Geriye kalan 15 kişi ise müebbet hapis cezasına çaptırıldı.