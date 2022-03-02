banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Doğu Perinçek: NATO Türkiye için de tehdit''
Doğu Perinçek: NATO Türkiye için de tehdit''
Putin'in Wikipedia ile derdi ne?
Putin'in Wikipedia ile derdi ne?
Zelenskiy'nin müzakeredeki şartı
Zelenskiy'nin müzakeredeki şartı "ATEŞKES"
FIBA’dan Rus takımları ve yetkilileri hakkında açıklama
FIBA’dan Rus takımları ve yetkilileri hakkında açıklama

Iraklı Sally’i öldürdüğü öne sürülen şüpheli için istenen ceza belli oldu

Eskişehir’de 6 aydır haber alınamayan Iraklı Sally Ali Challab Al-Abood’u öldürüp parçalara bölerek çöp kutusuna attığı iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Asayiş 02.03.2022, 13:37
Iraklı Sally’i öldürdüğü öne sürülen şüpheli için istenen ceza belli oldu

Eskişehir’de 6 aydır haber alınamayan Iraklı Sally Ali Challab Al-Abood’u öldürüp parçalara bölerek çöp kutusuna attığı iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Eskişehir’de Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood’un kaybolmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında olayın şüphelilerinden Amjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden Bulgaristan’a kaçmaya çalışırken yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde Sally’nin 2 Eylül günü saat 15.30 sıralarında şüpheli Amjed Mohsin Mohammed’in evine giriş yaptıktan sonra çıkışının olmadığı anlaşılırken, şüphelinin farklı kıyafetlerle defalarca dışarı çıktığı ve elindeki çöp poşetlerini farklı çöp kutularına attığı tespit edildi. Ayrıca Sally’nin eve girmeden dakikalar önce Mohammed ile birlikte yan yana yürüdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yardım eden kardeşi ve arkadaşları da tutuklanmıştı

Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Amjed Mohsin Mohammed’e tutuklanırken, kendisine yardım ettikleri tespit edilen kardeşi Asaad Mohsin Mohammed, onun arkadaşı Ammeer Muttashar Mahmood ve Sarhan Shihbab Ahmed de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yardım ettikleri öne sürülen şüpheliler Mahmood ve Ahmed ise daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemi

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede Sally Ali Challab Al-Abood’u öldürdükten sonra parçalara bölerek çöp konteynerlerine attığı ileri sürülen şüpheli Amjed Mohsin Mohammed hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Şüpheli Mohammed’e yardım ettikleri tespit edilen kardeşi Asaad Mohsin Mohammed ile arkadaşı Ammeer Muttashar Mahmood ve tutuksuz sanıklar Sarhan Shihbab Ahmed ve Hasan Ali Assi hakında ise ‘suçluyu kayırma’ suçlamasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

“Balta ve testereyi evde kurbandan kalan etleri kesmek için aldım”

Iraklı Sally’nin kaybolduğu gün evine geldikten bir süre sonra dışarı çıktığını ve sonra kendisini görmediğini ifade eden sanık Mohammed’in hırdavatçıdan balta ve testere aldığı, başka iş yerinden ise naylon poşet aldığı, aynı gece farklı kıyafetler giyerek çöp atmaya çıktığı da iddianamede yer aldı. Sanık Mohammed ise suçlamaları kabul etmeyerek, “Ben hayvanlara mama veriyorum, ekmek gibi bazı yemekleri kendim çöpe bırakıyorum. Balta ve testereyi evde kurbandan kalan etleri kesmek için aldım. Sally isimli kadını ben öldürmedim” ifadelerini kullandı.

Sanık Amjed Mohsin Mohammed’in evindeki bıçaklarda, yatak odasındaki halı üzerinde, oturma odasındaki dolapta bulunan testerede, evdeki tornavida, pense ve çekiçte Sally’e ait olduğu tespit edilen kan izlerine rastlandığı da iddianamede yer aldı. Sally’nin cesedi ise henüz bulunamadı.

“Baltanın sapı çıkıyor yerine başka bir şey alabilir miyim?”

İddianamede, sanık Mohammed’in ceset parçalarını poşetlere bölerek farklı noktalara attıktan sonra, cinayette kullandığı öne sürülen baltayı satın aldığı işletmeye götürerek değiştirmek istediği yer aldı. Ayrıca işletmedeki çalışana satın aldığı baltayı göstererek “baltanın sapı çıkıyor yerine başka bir şey alabilir miyim?’ dediği kaydedildi. Sonrasında ise baltayı iade ederek yerine testere aldığı belirtildi.

İddianamede Sally ile katil zanlısı Mohammed arasındaki arkadaşlık anlatılırken, cinayetin kıskançlık nedeniyle işlenmiş olabileceği de belirtilerek, olaydan birkaç ay önce tanıştıkları, zaman zaman kafelerde görüştükleri, ancak Sally’nin arkadaşlık yapma konusunda isteksiz davrandığı, olaydan yaklaşık 1 hafta önce yapılan doğum günü kutlamasında Sally’nin başka bir kişiye ilgi gösterdiği, bu durumu gören Mohammed’in ise kıskançlık yaşadığı kaydedildi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18