Son Dakika
Manisa’da topu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından olan Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatını 27 lira olarak belirledik.” dedi.
Iraklı şahıs otel odasında ölü bulundu
Samsun’da Irak uyruklu bir şahıs kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Asayiş 20.08.2022, 17:43
Samsun’da Irak uyruklu bir şahıs kaldığı otel odasında ölü bulundu.
İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan bir otelde konakladığı öğrenilen 60 yaşındaki Iraklı N.A, odasında yerde yatar durumda bulundu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekiplerin sevk edildi. Otel gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Doktor tarafından N.A’nın cesedinde yapılan ilk incelemede kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Şahsın cesedi morga kaldırıldı.