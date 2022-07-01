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Irak’ın kuzeyinde hain saldırı: 1 şehit
Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu bir uzman çavuş şehit düştü.
Asayiş 01.07.2022, 19:31
Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu bir uzman çavuş şehit düştü.
Hakkari Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı’ya Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” denildi.