Son Dakika
Fatih Süleymaniye’de üç katlı bir binanın girişinde bulunan otoparkta çıkan yangında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle binanın giriş katında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Burak Elmas: "Olağan Genel Kurul’da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır"
Fatih Süleymaniye’de üç katlı bir binanın girişinde bulunan otoparkta çıkan yangında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle binanın giriş katında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Irak’ın Felluce kentinde doğal gaz patlaması: 8 yaralı
Irak’ın Felluce kentinde doğal gaz istasyonunda meydana gelen patlamada 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Asayiş 03.04.2022, 23:48
Irak’ın Felluce kentinde doğal gaz istasyonunda meydana gelen patlamada 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Irak’ın Felluce kentinde doğal gaz istasyonunda patlama meydana geldi. Irak basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, Anbar vilayetine bağlı Felluce kentindeki doğal gaz istasyonunda akşam saatlerinde meydana gelen patlamada 5’i güvenlik gücü, 3’ü istasyondaki işçiler olmak üzere toplam 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
Patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiği düşünülürken, patlama sonrası çıkan yangında 4 araç ve doğalgaz pompasının kullanılamaz hale geldiği aktarıldı. Yangını söndürmek üzere bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.