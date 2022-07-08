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Irak’ın Babil kentinde olaylı protesto: 2 ölü

Irak’ın güneyindeki Babil kentinde kaymakamın görevden alınmasını isteyen protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 2 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 08.07.2022, 15:19
Irak’ın Babil kentinde olaylı protesto: 2 ölü

Irak’ın güneyindeki Babil kentinde kaymakamın görevden alınmasını isteyen protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 2 kişi hayatını kaybetti.

Irak’ın Babil kentinde Haşdi Şabi bünyesindeki Asaib Ehli Hak tarafından desteklenen kaymakamın görevden alınmasını isteyen protestocular Asaib Ehli Hak milletvekili Ali Turki’nin ofisi önünde toplandı. Milletvekilinden kaymakamı desteklememesini isteyen ve kaymakamın görevden alınmasını talep eden protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Milletvekilinin korumaları tarafından protestoculara ateş açılması sonucu bir protestocu hayatını kaybetti.

Ayrıca milletvekilinin ofisini basmaya çalışan protestocularla güvenlik güçleri arasında da arbede yaşandı ve arbede sonucu bir güvenlik mensubu hayatını kaybetti.

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