Irak’a alınmayan “Lev Tahor” tarikatı üyeleri Romanya’ya gönderildi

Irak tarafından ülkeye alınmayarak Türkiye’ye geri gönderilen Ortadoks Yahudi olarak bilinen “Lev Tahor” tarikatı üyesi oldukları belirtilen 72 kişi kendi istekleri doğrultusuna Romanya’ya gönderildi.

Farklı ülkelerden üç gün önce transit olarak İstanbul’dan Irak’a giden ancak ülkeye kabul edilmedikleri için Türkiye’ye geri gönderilen Lev Tahor tarikatı üyesi oldukları belirtilen 72 kişi kendi istekleri doğrultusunda Romanya’nın başkenti Bükreş’e gönderildi. Üç gün boyunca kaldıkları İstanbul Havalimanı’nda tüm ihtiyaçları karşılanan tarikat üyeleri kendi istekleri doğrultusunda Romanya’ya gitmek istediklerini belirttiler. Bunun üzerine seyahat planlamaları yapılan 19’u Kanada, 24’ü ABD, 28 Guatemela ve 1’i Portekiz pasaportlu ’Lev Tahor’ üyeleri gruplar halinde Romanya’nın başkenti Bükreş’e gönderildiler.