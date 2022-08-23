banner528

banner549

banner590

banner547

Son Dakika
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Resmî Törenle Karşılandı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Resmî Törenle Karşılandı
İsmail Küçükkaya artık Halk TV'de
İsmail Küçükkaya artık Halk TV'de
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı
Sezonun ilk kuru üzümüne rekor fiyat
Sezonun ilk kuru üzümüne rekor fiyat

Irak Yüksek Yargı Konseyi’nden 3 Sadr Grubu yöneticisi hakkında tutuklama kararı

Irak Yüksek Yargı Konseyi, yargıyı tehdit ettiği gerekçesiyle Şii Sadr Grubu’nun yöneticilerinden Sabah el-Saidi, Muhammed el-Saidi ve Giyab el-Umeyiri hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Asayiş 23.08.2022, 19:46
Irak Yüksek Yargı Konseyi’nden 3 Sadr Grubu yöneticisi hakkında tutuklama kararı

Irak Yüksek Yargı Konseyi, yargıyı tehdit ettiği gerekçesiyle Şii Sadr Grubu’nun yöneticilerinden Sabah el-Saidi, Muhammed el-Saidi ve Giyab el-Umeyiri hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Irak’ta siyasi kriz ve Şii Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr’ın destekçilerinin protestoları devam ederken, Irak Yüksek Yargı Konseyi, Şii Sadr Grubu’nun 3 yöneticisi hakkında tutuklama kararı çıkardı. Yüksek Yargı Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sadr liderliğindeki Sadr Grubu’nun yöneticilerinden Sabah el-Saidi, Muhammed el-Saidi ve Giyab el-Umeyiri’yi yargıyı tehdit ettikleri gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarıldığı ifade edilerek, söz konusu yöneticilere seyahat yasağı getirildiği belirtildi.

Öte yandan geçtiğimiz temmuz ayında Irak meclis binasının Sadr Grubu destekçileri tarafından basılması ardından Sadr, 10 Ağustos’ta Yargı Konseyi’nden Irak meclisinin bir hafta içerisinde feshetmesini istemişti. Ancak Yüksek Yargı Konseyi, meclisi feshetmek yetkisinin meclise ait olduğunu söyleyerek Sadr’ın talebini geri çevirmişti. Sabah saatlerinde ise Sadr destekçileri, korunaklı Yeşil Bölge’deki Irak Yüksek Yargı Konseyi binası önünde çadırlar kurarak oturma eylemi başlatmıştı.

Yorumlar (0)
28°
parçalı bulutlu