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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kenti Valisi Ümit Hoşnav, Erbil’e çok sayıda roketin düştüğünü açıkladı.
(ÖZEL) İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümünde vatandaşlar soğuk havaya aldırış etmeden saygı duruşunda bulundu
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kenti Valisi Ümit Hoşnav, Erbil’e çok sayıda roketin düştüğünü açıkladı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kenti Valisi Ümit Hoşnav, Erbil’e çok sayıda roketin düştüğünü açıkladı.
Asayiş 13.03.2022, 02:51
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kenti Valisi Ümit Hoşnav, Erbil’e çok sayıda roketin düştüğünü açıkladı.