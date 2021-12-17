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Yaralı maden işçisi korku dolu o anları anlattı: “Yaralı olduğumu fark etmedim, arkadaşlarıma yardıma koştum"
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil Kaymakamı Nebez Abdülhamit, kentteki sel felaketinde aralarında 1 Türk vatandaşının da bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil Kaymakamı Nebez Abdülhamit, kentteki sel felaketinde aralarında 1 Türk vatandaşının da bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Asayiş 17.12.2021, 15:26 17.12.2021, 15:48
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil Kaymakamı Nebez Abdülhamit, kentteki sel felaketinde aralarında 1 Türk vatandaşının da bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.