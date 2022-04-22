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Irak- İran savaşından kalan füze patladı: 2 ölü
Irak’ın güneyindeki Basra vilayetinde, Irak-İran savaşından kalma bir füzenin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Asayiş 22.04.2022, 17:23
Irak’ın güneyindeki Basra vilayetinde, Irak-İran savaşından kalma bir füzenin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Irak basını Basra güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Irak- İran sınırında iki ülke arasındaki 8 yılık savaştan geriye kalan füzenin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıkları füzeyi bulan kişilerin, füzedeki bakır maddesini çıkarmaya çalıştıkları sırada infilak ettiğini aktardı.
Irak ile İran arasında 1980 - 1988 yılları arasında süren 8 yılık savaşta yaklaşık 1 milyon kişi hayatını kaybetti. Hiçbir tarafın galip olmadığı savaştan geriye çok sayıda patlayıcı kaldı.