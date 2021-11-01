Irak-İran arasında 31 askerin cenazesi takas edildi

Irak-İran Savaşı’nda hayatını kaybeden 11’i Iraklı, 20’si İranlı toplam 31 askerin cenazesi iki ülke arasında takas edildi.

Irak-İran arasında 1980’de başlayan ve 8 yıl süren savaşta hayatını kaybeden 11’i Iraklı, 20’si İranlı olmak üzere toplam 31 askerin cenazesi iki ülke arasında takas edildi. Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak ile İran arasında imzalanan anlaşma uyarınca Irak İnsan Hakları Müdürlüğü’ne bağlı Esir ve Kayıp Bölümü tarafından Basra ve Maysan operasyon bölgesinde iki ülke arasında cenaze takası yapıldığı aktarıldı. Açıklamada, takasın Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerinin katıldığı törenle el-Şelamce Sınır Kapısı’nda gerçekleştirildiği belirtildi.

20. yüzyılın en uzun ve en kanlı savaşı olan Irak-İran savaşında her iki taraftan da 1 milyondan fazla kişi hayatını kaybetmişti.