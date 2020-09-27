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Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı teröristin SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Asayiş 27.09.2020, 18:36
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist, SİHA'larımızla etkisiz hale getirildi" denildi.

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