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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Asayiş 07.05.2021, 13:19
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından “Ara, Bul, Yok Et” başlığıyla yapılan paylaşımda, “Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör inlerine girmeye devam ediyoruz. Kahraman komandolarımız bölgede tespit edilen 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu” ifadelerine yer verildi.

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