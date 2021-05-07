Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından “Ara, Bul, Yok Et” başlığıyla yapılan paylaşımda, “Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör inlerine girmeye devam ediyoruz. Kahraman komandolarımız bölgede tespit edilen 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu” ifadelerine yer verildi.