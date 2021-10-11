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Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi, terör örgütü DEAŞ’ın lideri Bağdadi’nin yardımcısının yakalandığını açıkladı.
Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi, terör örgütü DEAŞ’ın lideri Bağdadi’nin yardımcısının yakalandığını açıkladı.
Asayiş 11.10.2021, 10:02
Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi, terör örgütü DEAŞ’ın lideri Bağdadi’nin yardımcısının yakalandığını açıkladı.