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İpte asılı kalan ebabil kurtarıldı

Isparta’da 3 katlı apartmanın çatısında bulunan ipe takılı kalan ebabil, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra tedavi altına alındı.

Asayiş 26.05.2022, 22:09
İpte asılı kalan ebabil kurtarıldı

Isparta’da 3 katlı apartmanın çatısında bulunan ipe takılı kalan ebabil, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra tedavi altına alındı.

Isparta Bahçelievler Mahallesi’nde 3 katlı apartmanın çatısında kanadına ip takılan ebabil kuşu vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın merdiveni ile çatıya çıkan itfaiye ekipleri, ebabili kurtararak bulunduğu yerden indirdi. Yaralı kuş Isparta Belediyesi Veteriner işleri müdürlüğünde tedavi altına alındı.

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