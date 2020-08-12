İpsala’da motosiklet ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
EDİRNE’NİN İPSALA İLÇESİNDE MOTOSİKLET VE OTOMOBİL ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 1 KİŞİ DE YARALANDI.
Edirne’nin İpsala ilçesinde motosiklet ve otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, İpsala’nın Bayrambey Mahallesi 7 Evler mevkisinde saat 00.15 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden Köprü Mahallesi’ne doğru dönüş yapmakta olan A.E. yönetimindeki Fiat Albea marka 22 PG 996 plakalı otomobil ile o sırada üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet yol üzerinde çarpıştı. Kazada motosiklet üstündeki K.G. ve B.A. çarpışmanın etkisiyle yere savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine gelen Acil Sağlık ekipleri iki yaralıyı İpsala Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Acil servisteki ilk müdahalesi yapılan K.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Diğer yaralı B.A.’nın ise vücudunda kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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