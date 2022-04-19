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İpsala’da 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan’a kaçarken yakalandı
Yunanistan’a kaçmaya çalışan 7 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi İpsala’da yakalandı.
Asayiş 19.04.2022, 21:57
Yunanistan’a kaçmaya çalışan 7 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi İpsala’da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan’a kaçmaya çalışan G.Ö., Ö.F.K., S.A., D.K., H.Y., R.C. ve V.D.’yi yakaladı. FETÖ zanlıları gözaltına alındı.