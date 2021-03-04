İpek Hattat kuryeyi alıkoydu mu ?

Hattat Holding Yönetim Kurulu üyesi İpek Hattat'ın, tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesini alıkoyduğu, hakaret ettiği ve telefonunu kırdığı öne sürüldü.

Odatv'nin haberine göre, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde oturan İpek Hattat, tabletinin ekranı kırılınca bir servise gönderdi. Ancak tablet yeniden arıza yaptı. Bunun üzerine şirket, kuryesini gönderdi.

Hattat, sevgilisi ile şoförünün kendisini evde alıkoyduğunu anlatan kurye Renas D. şunları söyledi:

“İpek Hattat’ın evine gittim tableti almaya. Güvenlikle beraber girdik içeri. Kimliğimi güvenliğe bıraktım. İpek Hattat’ın evinin önüne gittik. Sevgilisi kapının önündeydi. İpek Hattat sonra çıktı. ‘Dolandırıcı’ diye bağırdı direk. Beni içeriye alıp kapıyı kilitlediler. Sonra hakaretler olsun, baskı olsun her şeyi yaptılar. Telefonu elimden zorla çekip paramparça etti İpek Hattat. Patronum, İpek Hattat ile konuştu, ona da hakaret etti. 2 saat geçtikten sonra polisler geldi ama kapıyı açmadı. Polisler kapıyı kırıp içeriye girdiler ve beni kurtardılar. Sonra karakola gittim, ifade verdim, İpek Hattat gözaltına alındı.”

Mala zarar verme ve hakaret suçlamalarıyla gözaltına alınan İpek Hattat'ın serbest bırakıldığı öğrenildi.