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İntikam için öldürüldüğü iddia edilen Murat Kartal hakkında yeni gelişme

Büyükçekmece’de günlerce süren arama çalışmaları sonucunda cesedine ulaşılan ve intikam için öldürüldüğü öne sürülen Murat Kartal’ın, Baybaşin ailesine mensup Edip Fırat’ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, Murat Kartal’ın Edip Fırat’ı öldürdüğüne dair delil bulunmadığını, vuran kişinin teşhis edilemediğini belirtti.

Asayiş 21.04.2022, 11:32
İntikam için öldürüldüğü iddia edilen Murat Kartal hakkında yeni gelişme

Büyükçekmece’de günlerce süren arama çalışmaları sonucunda cesedine ulaşılan ve intikam için öldürüldüğü öne sürülen Murat Kartal’ın, Baybaşin ailesine mensup Edip Fırat’ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, Murat Kartal’ın Edip Fırat’ı öldürdüğüne dair delil bulunmadığını, vuran kişinin teşhis edilemediğini belirtti.

Büyükçekmece’de günlerce süren arama çalışmaları sonucunda cesedine ulaşılan Murat Kartal’ın, 2015 yılında Baybaşin ailesine mensup Edip Fırat’ı öldürdüğü iddiasıyla intikam için öldürüldüğü öne sürülmüştü. Edip Fırat’ın öldürülmesine ilişkin Murat Kartal’ın da aralarında bulunduğu 2 sanığın yargılandığı dava geçtiğimiz günlerde görüldü. Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Metin Kartal cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Ataşehir’de 23 Aralık 2015 tarihinde saat 11.30 sıralarında Edip Fırat’ın silahla vurularak öldürüldüğü, hastaneye kaldırılan Fırat’ın 4 gün sonra vefat ettiği anlatıldı. Sanıklar Murat Kartal ve Metin Kartal’ın üzerine atılı ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılması istenmişse de, sanıkların maktulü vurup öldürdüklerine dair inandırıcı, kesin ve yeterli delil bulunmadığı kaydedildi.

‘Vuran kişi teşhis edilemedi’

Olaydan önce sanıkların maktul Edip Fırat’ın iş yerini kiraladıkları, oto yıkamacı olarak kullandıkları, bir süre sonra Fırat’ın bilgisi ve rızası dahilinde bu iş yerini başka kişilere devrettikleri belirtildi. Daha sonra iş yerinin tahliyesi sonrasında iş yerine gelen bin 700 liralık elektrik faturası nedeniyle Edip Fırat’ın Murat Kartal ile tartıştığı, Murat’ın kendi kullanımında olmadığını ve faturayı ödemeyeceğini söylediği, bu nedenle aralarında tartışma çıktığı, Edip Fırat’ın Murat Kartal’a tokat atarak darp ettiği anlatıldı. Bir süre sonra maktulün tabanca ile vurulduğu, vuran kişinin kapüşonlu kıyafet giydiği, yüzünün görünmediği ve kim olduğunun tam olarak teşhis edilemediği kaydedildi.

Savcı ‘delil yok’ dedi

Mütalaada, sanıklardan Metin Kartal’ın telefonunun baz bilgilerinin olay yeri çevresinde sinyal verdiği ancak sanığın o bölgede çalışıyor olması nedeniyle bu durumun normal olduğu belirtildi. Diğer sanık Murat Kartal’ın telefonunun olay yeri ve çevresinde sinyal vermediği, sanıkların maktulü vurup öldürdüklerine dair her türlü şüpheden uzak, inandırıcı, kesin ve yeterli delil bulunmadığı aktarıldı. Savcı, sanık Metin Kartal’ın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine, Murat Kartal’ın ise hayatını kaybettiği anlaşıldığından davanın düşürülmesine karar verilmesini istedi. Ayrıca olayın failinin tespiti için Başsavcılığa suç duyurusunda bulunulması talep edildi. Bunun üzerine söz alan müşteki Baybaşin ailesinin avukatı, “Esasa ilişkin ayrıntılı beyanda bulunmak ve gerekirse özel bilirkişiden rapor alarak sunmak için süre talep ediyoruz” dedi.

Duruşma ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme, başka suçtan tutuklu bulunan Metin Kartal hakkındaki yurt dışı yasağı şeklinde verilen adli kontrol kararının devamına hükmetti. Müşteki avukatının özel bilirkişi raporu sunacaklarını beyan etmeleri nedeniyle gelecek celseye kadar süren vererek, duruşmayı erteledi.

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