İntihara kalkıştı, pazarcı esnafı branda açtı

Diyarbakır’da dün gece saatlerinde balkondan sarkarak intihar girişiminde bulunan kadın, pazarcı esnafının açtığı brandayı görünce atlamaya çalıştığı sırada itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün gece Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir apartmanın 5. katında balkona çıkarak intihar etmek isteyen kadını gören pazarcı esnafı branda açarak önlem aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri kısa sürede kapıyı kırarak kadını kurtardı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansırken pazarcıların brandalı tedbiri taktirle karşılandı.