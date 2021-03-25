banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı!
Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı!
Lille'den Burak Yılmaz için Türkçe paylaşım!
Lille'den Burak Yılmaz için Türkçe paylaşım!
Altın fiyatları yükselişe geçti... Gram altın, ons altın, çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları yükselişe geçti... Gram altın, ons altın, çeyrek altın ne kadar?
19 yaşındaki genç futbolcu hayatını kaybetti
19 yaşındaki genç futbolcu hayatını kaybetti

İntihara kalkışan genç son anda kurtarıldı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da intihara kalkışan bir genç nehre atlamak üzereyken ekipler tarafından son anda kurtardı.

Asayiş 25.03.2021, 19:46
2
İntihara kalkışan genç son anda kurtarıldı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da intihara kalkışan bir genç nehre atlamak üzereyken ekipler tarafından son anda kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, bir genç henüz bilinmeyen bir nedenle Asi Nehri’nin üzerindeki demir parmaklıklara çıkarak intihara kalkıştı. Genci gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekip uzun bir uğraşın ardından intihar girişiminde bulanan genci nehre atlayacakken son anda kurtardı. Köprüden sarkan genci kurtarmak için ekipler yoğun çaba harcadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu