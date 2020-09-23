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İntihar süsünden cinayet çıktı: 3 tutuklu
ZONGULDAK'IN EREĞLİ İLÇESİ DEDELER KÖYÜNDE B.K.'NIN İNTİHAR SÜSÜ VERİLEREK ÖLDÜRÜLMESİ OLAYININ ARDINDAN GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ, TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.
Asayiş 23.09.2020, 11:16
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Dedeler köyünde B.K.’nın intihar süsü verilerek öldürülmesi olayının ardından gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Dedeler köyünde gece 02.00 sıralarında B.K.’nın mezarlık mevki’inde, kimliği belirsiz kişiler tarafından intihar süsü verilerek öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, U.O., E.K. ve K.O. isimli üç şüpheli Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Üç şüpheli tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.
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