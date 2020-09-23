banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Galatasaray - Fenerbahçe maçını o yönetecek!
Galatasaray - Fenerbahçe maçını o yönetecek!
Dolar ne kadar oldu? 23 Eylül euro ve dolar kuru
Dolar ne kadar oldu? 23 Eylül euro ve dolar kuru
Ölü bulunan ABD'li gazetecinin eşinin ifadesi ortaya çıktı
Ölü bulunan ABD'li gazetecinin eşinin ifadesi ortaya çıktı
Yeni iş kapısı: 'HES kodu verilir'
Yeni iş kapısı: 'HES kodu verilir'

İntihar süsünden cinayet çıktı: 3 tutuklu

ZONGULDAK'IN EREĞLİ İLÇESİ DEDELER KÖYÜNDE B.K.'NIN İNTİHAR SÜSÜ VERİLEREK ÖLDÜRÜLMESİ OLAYININ ARDINDAN GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ, TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Asayiş 23.09.2020, 11:16
2
İntihar süsünden cinayet çıktı: 3 tutuklu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Dedeler köyünde B.K.’nın intihar süsü verilerek öldürülmesi olayının ardından gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Dedeler köyünde gece 02.00 sıralarında B.K.’nın mezarlık mevki’inde, kimliği belirsiz kişiler tarafından intihar süsü verilerek öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, U.O., E.K. ve K.O. isimli üç şüpheli Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Üç şüpheli tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 23 Eylül 2020
İmsak 05:20
Güneş 06:46
Öğle 13:01
İkindi 16:25
Akşam 19:07
Yatsı 20:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Hatayspor 2 4
7. Antalyaspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Sivasspor 2 3
11. Erzurumspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Samsunspor 2 4
4. Adana Demirspor 2 4
5. Adanaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Akhisar Bld.Spor 2 1
14. Altay 2 1
15. Boluspor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Newcastle 2 3
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner388banner378