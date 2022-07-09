İntihar notu bırakarak jandarmayı seferber eden genç saatler sonra alkollü halde bulundu

Samsun’un Çarşamba ilçesi Gökçe Çakmak Barajı’nda intihar ettiği ihbarı yapılan 25 yaşındaki genç için jandarma seferber oldu. Genç saatler sonra alkollü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki F.K. adlı genç, Çarşamba’nın Kabaceviz Mahallesi’ndeki evlerinden dün öğleden sonra patpat diye tabir edilen tarım aracıyla ayrıldı. İddiaya göre intihar notu da bırakan ve sosyal medyada canlı yayın yaptığı görülen genç için aile büyük endişe duyarak durumu jandarmaya haber verdi. Gökçe Çakmak Barajı’nın Esençay mevkiinde kayıp gencin patpatına ulaşıldı. Bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma kayıp gencin intihar etmiş olabileceği, kazayla suya düşerek boğulabileceği, kaçırılmış olabileceği gibi çok yönlü ihtimalleri değerlendirerek hem suda hem de çevrede çok yönlü arama çalışması başlattı. Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) su altında ve baraj gölü çevresinde arama yaparken, jandarma ekipleri arazide eğitimli jandarma köpeklerini de kullanarak arama yaptı. Saatler sonra genç alkollü olarak bulundu. Ailesi ve çevresine intihar ettiği izlenimi oluşturarak ortadan kaybolan gençle ilgili inceleme başlatıldı.