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İntihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül dosyasında gizlilik kararı

Iğdır’da tecavüze uğradığı ve olayın ardından intihar ettiği iddia edilen 18 yaşındaki genç kızın ölümü ile ilgili davada gizlilik kararı verildi.

Asayiş 06.10.2021, 09:33
İntihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül dosyasında gizlilik kararı

Iğdır’da tecavüze uğradığı ve olayın ardından intihar ettiği iddia edilen 18 yaşındaki genç kızın ölümü ile ilgili davada gizlilik kararı verildi.

Iğdır’da 30 Eylül gecesi evlerinin bulunduğu apartmanın yan tarafındaki apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan ve intihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül’ün (18) ailesi, bıraktığı notta işaret ettiği Gökhan A.’nın (42) tutuksuz yargılanması kararına itirazda bulundu. Aleyna ile ilişkisi olduğunu itiraf eden Gökhan A. hakkında ailenin avukatları tutuklama talebinde bulundu. İtiraz Doğubayazıt Başsavcılığı tarafından reddedilirken, dosyaya da gizlilik kararı getirildi.

Ağgül’ün ailesi, kızlarının intihar etmediğini, öldürüldüğünü iddia etmişti. Aleyna’nın kesin ölüm sebebi ise otopsi raporu ile belirlenecek.

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