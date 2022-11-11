’İntihar etti’ denilen kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin asayiş olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Siirt ili Pervari ilçesi Çemikari yaylasında 28 Mayıs 2020 tarihinde B.E. (2006 doğumlu, kadın) isimli şahsın ateşli silahla intihar ederek hayatını kaybettiği şeklinde tahkikatı yapılan olaya, Siirt İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) timlerince yapılan çalışma, kapsamlı araştırma ve kriminal incelemeler sonucunda; olayın intihar olmadığı, maktul B.E. isimli şahsın hayvanları otlatmak amacı ile Çemikari yaylasına gittiği sırada M.G. (2006 doğumlu, erkek) isimli şahıs tarafından ateşli silah ile öldürülerek olaya intihar süsü verildiği ortaya çıkarıldığı belirtildi. Pervari Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla şüpheli M.G. 9 Kasım tarihinde yakalanarak gözaltına alınmış, sevk edildiği adli makamlarca ’kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak, Diyarbakır Çocuk Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilmiştir” denildi.