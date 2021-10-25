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İntihar etmek için çıktığı köprüde sara nöbeti geçirince hayatı kurtuldu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde intihar etmek için çıktığı köprüde sara nöbeti geçirip bayılan adamı, jandarma ve AFAD kurtardı.

Asayiş 25.10.2021, 10:55
İntihar etmek için çıktığı köprüde sara nöbeti geçirince hayatı kurtuldu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde intihar etmek için çıktığı köprüde sara nöbeti geçirip bayılan adamı, jandarma ve AFAD kurtardı.

Edinilen bilgiye göre ailesi ile tartışma yaşayan İbrahim K. (40) evden ayrılarak Berke Barajı ile Düziçi ilçesi arasındaki köprüye geldi. Daha sonra intihar etmek için köprüden, demir korkuluklara inen adamı, barajın güvenlik görevlileri güvenlik kameralarından fark etti. Köprüde bir vatandaşın intihar girişiminde bulunduğu ihbarını alan jandarma ekipleri olay yerine geldi. Jandarma olay yerine geldikten sonra, epilepsi hastası olduğu öğrenilen İbrahim K., intihar etmek için çıktığı köprüde sara nöbeti geçirerek bayıldı. Köprünün demir korkuluklarında kalan adamı düşmesin diye iple bağlayan Jandarma ekipleri durumu ADAD’a bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD’a bağlı arama kurtarma ekipleri uzun uğraşlar sonucu, köprü korkuluklarında baygın şekilde duran İbrahim K.’yi bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.

Sağlık kontrolü için Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim K., tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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