İntihar eden çocuk gelinin erkek kardeşi de canına kıydı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde pompalı tüfekle intihar eden 16 yaşındaki çocuk gelinin erkek kardeşi de kendisini asarak canına kıydı.

Edinilen bilgiye göre, 2014 yılında 16 yaşındayken 4 aylık gelin Yeter Arslan, Gaziantep’ten Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Nasırlı köyünde bulunan akrabalarının yanına gelmiş ve girdiği bunalım sonucu akrabalarının evinde bulunan pompalı tüfeği kafasına dayayarak yaşamına son vermişti. Yaşanılan acı olaydan 8 yıl sonra çocuk gelin Yeter Arslan’ın erkek kardeşi olan Hikmet Arslan (24), Gaziantep’te çalıştığı bir fabrikadan izin alarak Yukarı Nasırlı köyüne geldi. Hikmet Arslan, köy yakınlarında bulunan bir ağaca kendisini iple asarak yaşamına son verdi. Bir süre sonra oğlunun ağaçtaki cansız bedeniyle karşılaşan baba Ahmet Arslan, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Hikmet Arslan’ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Hikmet Arslan’ın 8 yıl önce hayatına son veren ablası Yeter Arslan’ın ölümünü bir türlü kabullenemediğini ve sürekli onu düşündüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.