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İntihar edeceğini söyledi, çocuklarını güvenlik görevlilerine bıraktı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 2 çocuğunu güvenliklere bıraktıktan sonra kaçan kadın, bir süre sonra çocuklarını almaya geldi.

Asayiş 20.07.2022, 10:28
İntihar edeceğini söyledi, çocuklarını güvenlik görevlilerine bıraktı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 2 çocuğunu güvenliklere bıraktıktan sonra kaçan kadın, bir süre sonra çocuklarını almaya geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Serçeönü Mahallesi Ahievran Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen E.Ç., intihar edeceğini söyleyerek, güvenliklerin yanına geldi. Burada bir süre güvenlik görevlileri ile konuşan kadın, 2 çocuğunu buraya bıraktıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, E.Ç.’yi bulmak için çalışma başlattı.

Kadın sığınma evine gitmek istedi

Bir süre sonra çocuklarının yanına gelen kadın, burada polis ekiplerine çeşitli sıkıntılarının olduğunu ve kadın sığınma evine gitmek istediğini söyledi. E.Ç., ifadesi alınmak üzere çocukları ile birlikte karakola götürüldü.

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