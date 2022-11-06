Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı Sırp çete lideri Sarıyer’de kaldığı villada yakalandı

Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı ve adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan Sırp çete lideri Zeljko Bojanic, Sarıyer’deki bir villada yakalandı. Villanın bahçesinde kazı yapan polis ekiplerinin herhangi bir bulguya rastlamadığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı ve adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan Sırp çete lideri Zeljko Bojanic’in, 2 Kasım günü kaldığı villanın bahçesine bir şey gömdüğü ihbarını aldı. Sarıyer ilçesi Zekeriyaköy Mahallesi’nde bulunan adreste çalışma başlatıldı. Polis ekipleri kepçelerle villanın bahçesinde kazı çalışması yaptı. Zeljko Bojanic’in, yakalandığı öğrenilirken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada herhangi bir bulguya rastlanılmadığını duyurdu.