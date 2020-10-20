Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK’lı teröriste MİT operasyonu
İNTERPOL TARAFINDAN KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN PKK'NIN METİNA İSTİHBARAT SORUMLUSU DARA KATO KOD ADLI AHMET BAL, MİT'İN İSTİHBARATIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ.
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK’nın Metina İstihbarat Sorumlusu Dara Kato kod adlı Ahmet Bal, MİT’in istihbaratıyla etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgilere göre bölgedeki yerel istihbarat ağı üzerinden Ahmet Bal’ın bazı PKK mensuplarıyla gizli bir toplantı yapacağını tespit eden MİT, toplantının yapılacağı barınağın yerini teyit edince operasyon için düğmeye bastı. MİT ve TSK tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen ortak operasyonla Ahmet Bal ve beraberindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi.
MİT’in takibindeydi
Öte yandan edinilen bilgiye göre, MİT, 2018 ve 2019 yılları arasında Suriye’den Türkiye’ye patlayıcı ve terörist aktarımı faaliyetlerinde bulunan Ahmet Bal’ın özel görevlendirmeyle 2020’de Metina’ya geldiğini ve Türkiye’nin bölgedeki askeri operasyonlarına İlişkin bilgi topladığını tespit etti. Ahmet Bal’ın PKK’ya 2009 yılında katıldığı, 2015’e kadar yurtiçi kırsal alanında güvenlik güçlerine karşı birçok eyleme katıldığı öğrenildi. Ayrıca, 2018’de Suriye’ye geçerek YPS çalışmalarına katıldığı, Suriye’den Türkiye’ye patlayıcı ve terörist aktarımlarını gerçekleştiren kuryelerin sorumluları arasında yer aldığı, 2020 Ocak ayında Metina İstihbarat ve Halkla İlişkiler sorumluluğuna getirildiği, Türkiye’nin Metina ve Haftanin’deki askeri operasyonlara ilişkin istihbari çalışma yürüttüğü öğrenildi.
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