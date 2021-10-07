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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı terörist Ankara’da yakalandı

Başkentte yurda yasa dışı yollarla giren ve Interpol tarafından uluslararası seviyede kırmızı bültenle arandığı tespit edilen Rusya uyruklu DEAŞ mensubu A.R. İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Asayiş 07.10.2021, 11:07
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı terörist Ankara’da yakalandı

Başkentte yurda yasa dışı yollarla giren ve Interpol tarafından uluslararası seviyede kırmızı bültenle arandığı tespit edilen Rusya uyruklu DEAŞ mensubu A.R. İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Ülkeye yasa dışı yollarla girmeden önce Suriye’de silahlı terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren ve Interpol tarafından kırmızın bültenle aranması olan Rusya uyruklu A.R.’nın Ankara’da olduğunu tespit eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şahsı yakalamak için düğmeye bastı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu A.R.’nin adresini belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın ikametinde yapılan aramada ise; 4 bin 800 dolar, 8 bin Ruble, 16 bin 800 TL ile çok sayıda dijital materyal ve A.R.’nin adına düzenlemiş sahte Suriye kimlik kartı ele geçirildi.

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