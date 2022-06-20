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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 DAEŞ’li yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu DEAŞ’lı terörist, Emniyet’in operasyonuyla Ankara’da yakalandı.
Asayiş 20.06.2022, 09:26 20.06.2022, 09:57
DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan uzun süreli takip ve analiz çalışmaları neticesinde, İnterpol tarafından uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan ve geçmiş yıllarda çatışma bölgelerinde terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli A.N. ve C.V. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.