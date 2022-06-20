banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Bu hastane diğerlerinden farklı
Bu hastane diğerlerinden farklı
Tarım-GFE yıllık yüzde 117,31 arttı
Tarım-GFE yıllık yüzde 117,31 arttı
Kahramanmaraş’ta buğday hasadı başladı
Kahramanmaraş’ta buğday hasadı başladı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 DAEŞ’li yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu DEAŞ’lı terörist, Emniyet’in operasyonuyla Ankara’da yakalandı.

Asayiş 20.06.2022, 09:26 20.06.2022, 09:57
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 DAEŞ’li yakalandı

DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan uzun süreli takip ve analiz çalışmaları neticesinde, İnterpol tarafından uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan ve geçmiş yıllarda çatışma bölgelerinde terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli A.N. ve C.V. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu