Interpol tarafından aranan suç örgütü lideri Antalya’da yakalandı

Organize suç örgütü kurmak ve yönetmek suçundan Interpol tarafından aranan ve Türkiye’ye yasal olmayan yollarla girdiği tespit edilen suç örgütü lideri, kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlikle Antalya’da yakalandı. 24 farklı dosyadan aranan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütü kurmak ve yönetmek suçundan Interpol tarafından aranan Serkan B.’nin Türkiye’ye yasal olmayan yollarla girdiğini tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan Serkan B.’nin üzerinden kardeşi A.B. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Yapılan incelemede Serkan B’nin Giresun ve Trabzon adli mercileri tarafından ’suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten yaralama, silahla tehdit, birden fazla kişi ile tehdit, korku, panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme, kamu malına zarar verme, hakaret ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçlarından olmak üzere toplam 24 farklı dosyadan arandığı, 13 yıl 29 ay 49 gün kesinleşmiş hapis ve 6 bin 900 TL adli para cezasının bulunduğu tespit edildi. Antalya KOM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan suç örgütü lideri Serkan B., Antalya Başsavcılığınca tutuklanarak Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.