İnterpol kayıtlarında aranan Trabzonlu suç örgütü lideri Antalya’da yakalandı

İnterpol kayıtlarında organize suç örgütü kurmak ve liderlik yapmak suçundan aranan Trabzonlu Serkan Bayramoğlu Antalya’da kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerince birçok suça karışan organize suç örgütü kurmak ve liderlik yapmak suçundan aranan Serkan Bayramoğlu’nun Antalya’da olduğu tespit edildi. Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yaptığı da tespit edilen Serkan Bayramoğlu’nun yakalanması için operasyon düzenlendi. Hakkında değişik mahkemelerce verilmiş yakalama kararı bulunan ve daha önce Gürcistan’da firari olarak yaşarken iadesi istenen Serkan Bayramoğlu, Antalya’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanan Serkan Bayramoğlu İnterpol kayıtlarında aranan şahıslar listesinde yer alıyordu. Bayramoğlu, Antalya Cezaevi’ne konuldu.