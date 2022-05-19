İnternetten telefon siparişi verdi, telefon yerine kitap geldi

‘Sahibinden.com’ üzerinden tanıştığı şahısla ‘Samsung’ marka ikinci el bir cep telefonu için anlaşan Ahmet H. karşılıklı güveni sağladıktan sonra dolandırıcıya 500 TL kapora yolladı. Kaporayı alan Ahmet Eker, mağdur Ahmet H.’ye cep telefonu yerine kargoyla kitap yolladı.

‘Paranın Sivas’taki bir banka şubesinde çekildiği ortaya çıktı’

Olaydan sonra karşı tarafla iletişime geçmeye çalıştığını ve karşılık alamayınca savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen mağdur Ahmet H., “Birkaç gün bekledim bir hareket çıkmıyor ben de bunun üzerine savcılığa gittim o zaman Yozgat’ta ikamet ediyordum. Savcılığa suç duyurusunda bulundum, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kişi hakkında bir iddianame hazırlandı ve bu kişinin hakkında da o kişinin aslında Sivaslı olduğu ve Kırşehir’i kullandığı ortaya çıktı. Benim gönderdiğim parayı Sivas’tan bir banka şubesinden çektiği ortaya çıktı bunun üzerine iddianame hazırlandı ve ağır ceza mahkemesinde yargılandı” dedi.

‘Mahkemeden sanığa 4 yıl hapis’

Mağdurun suç duyurusunun ardından durumu değerlendiren savcılık, tüm deliller eşliğinde sanık Ahmet Eker hakkında ‘Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan iddianame hazırladı. Yozgat Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık, yargılamanın sonunda bu suçtan 4 yıl hapis ve bin 20 TL adli para cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.

‘Biz yaşadık bir başkası yaşamasın’

Hukuk sistemi olduğu sürece mağdurların çekinmeden gerekli işlemleri ve suç duyurusunu yapmaları gerektiğini belirten Ahmet H., “Ben belki bu mağdurlardan biriydim bu kişinin sonradan sabıkası olduğu ortaya çıktı ve benim şikayetçi olduğumdan kaynaklı da Çorum cezaevinde yatıyor. Dolayısıyla insanlarımızın bu konuda duyarlı olarak yaptığı, o içinde bulunduğu durumları izah edecek bir dilekçeyle savcılıklara müracaat etmesi halinde aslında birçok mağduriyetin önüne geçebileceğimiz kanaatindeyim. Belki bizim bu durumumuzu gören başka kardeşlerimize de örnek olması açısından bunun da bu şekilde duyurulması daha da iyi olacağı kanaatindeyim. Biz yaşadık bir başkası yaşamasın. Bu şekilde dolandırıcılık yapan kişiler de mutlaka hak ettiği cezayı alması gerektiği kanaatindeyim” diye konuştu.