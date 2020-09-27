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İnternetten sipariş verdi, paketi açınca şok oldu
BEBEK TELSİZİ SİPARİŞ VERDİ, ODA SPREYİ GELDİ.
Asayiş 27.09.2020, 10:12
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Bursa’da internetten alışveriş yapan vatandaş büyük şok yaşadı.
Olay, geçtiğimiz haftalarda Osmangazi ilçesinde yaşandı. Trafik kazası geçiren 10 yaşındaki kızıyla dükkandan telsizle konuşabilmek için bebek telsizi arayışına giren 38 yaşındaki Ö.Ç, internette araştırma yaptı. Ö.Ç, telsiz siparişi vererek kargonun gelmesini bekledi. Karşı ödemeli gelen kargoya telsiz için 129, kargo için de 10 lira ödeme yapan Ö.Ç, paketi heyecanla açtığında gördüğü manzara karşısında şok oldu. Bebek telsizi yerine piyasada 5 liraya satılan oda spreyi geldiğini gören vatandaş, daha sonra verilen numarayı arasa da herhangi bir muhatap bulamadı. Ö.Ç. dolandırıldığını anlayarak şikayetçi olurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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