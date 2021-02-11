İnternetten satışa sunulan telefonu sahte parayla satın aldılar

Samsun’da internetten satışa sunulan bir cep telefonunu sahte parayı elden teslim ederek satın alınmasıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir internet sitesinden 2 bin 500 liraya telefon satışa sunan kişi ile bağlantıya geçen dolandırıcılar sahte para ile söz konusu telefonu satın aldıkları paranın sahte olduğunu anlayan şahıs polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili A.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen A.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, olayla ilgili bir süre önce de bir kişinin gözaltına alınıp mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.