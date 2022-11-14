İnternetten satılık araç ilanı verip vatandaşı dolandıran şahsa 3 yıl 4 ay hapis

Samsun’da internetten satılık ilanı verdiği araç için bir vatandaşı 2 bin lirasını alarak dolandıran şahıs, yargılandığı davada 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun’da ikamet eden S.E., 2017 yılında internette 42 bin 500 liraya satışa sunulan aracı almak için ilanı veren kişi ile bağlantı kurup 2 bin lira parayı kapora olarak verilen hesaba yaptırdı. Ancak daha sonra ilan sahibine ulaşamayan S.E., dolandırıldığını anlayınca polise şikayette bulundu. Olayla ilgili V.K. ve A.K. isimli şahıslar hakkında dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada V.K. "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 4 bin 160 lira da adli para cezasına çarptırılırken, A.K. ise beraat etti.