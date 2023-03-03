İnternetten araç satışı ilanı verip kaparo alan kadına dolandırıcılık cezası

Samsun’da internetten araç satışı ilanı verip kaparo almasına rağmen aracı satmayıp kayıplara karışan kadın yargılandığı mahkemece 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun’da ikamet eden E.E. internetten satışa sunulan ilanın sahibi ile irtibata geçip aracı almak için anlaşıp istenilen 300 lira kaparoyu gönderdi. İlanı veren H.B. adlı kadın kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan E.E. şikayette bulundu. H.B. adlı kadın hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme, H.B.’yi 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.