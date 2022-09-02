İnternetten araç kiralamaya kalktı, 4 bin 410 lira dolandırıldı

Samsun’da bir kişi internette gördüğü araç kiralama ilanına inanarak 4 bin 410 lira yatırıp dolandırıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’nde meydana geldi. İ.D.(27) adlı genç, internette araç kiralama sitesi ile bağlantı kurup araç kiralamak için anlaştı. Söz konusu şirkete 4 bin 410 lira gönderen İ.D. aracın kendisine teslim edilmemesi üzerine dolandırıldığını anladı. İ.D. polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.