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İnternetten araç kiraladılar, dolandırıldılar

Samsun’da internet üzerinden araç kiralayan iki vatandaş dolandırıldı.

Asayiş 04.10.2021, 19:04
İnternetten araç kiraladılar, dolandırıldılar

Samsun’da internet üzerinden araç kiralayan iki vatandaş dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde Güzelyalı Mahallesi’nde ikamet eden N.H. (38) adlı kadın ile Yeni Mahalle’de ikamet eden A.İ. (32) internet üzerinden ulaştıkları sözde araç kiralama şirketi tarafından dolandırıldı. N.H. adlı kadın 4 bin 500 lira, A.İ. adlı şahıs ise bin 50 lira ödemesine rağmen kiralamak istedikleri araçların kendilerine verilmediğini belirterek, polise şikayette bulundu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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