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İnternet üzerinden çocukların cinsel içerikli görüntülerine dönük paylaşımlarda bulundukları ileri sürülen 16 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde operasyon başlatıldı. Zanlıların tamamının yakalandığı öğrenildi.
İnternet üzerinden çocukların cinsel içerikli görüntülerine dönük paylaşımlarda bulundukları ileri sürülen 16 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde operasyon başlatıldı. Zanlıların tamamının yakalandığı öğrenildi.
Asayiş 09.11.2021, 10:00
İnternet üzerinden çocukların cinsel içerikli görüntülerine dönük paylaşımlarda bulundukları ileri sürülen 16 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde operasyon başlatıldı. Zanlıların tamamının yakalandığı öğrenildi.