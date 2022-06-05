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İnternet kablosunu çalan şüphelileri arabayla kovaladı

Adana’da internet kablosu çalan iki zanlının bir vatandaş tarafından arabayla kovalanması anbean görüntülendi.

Asayiş 05.06.2022, 12:25
İnternet kablosunu çalan şüphelileri arabayla kovaladı

Adana’da internet kablosu çalan iki zanlının bir vatandaş tarafından arabayla kovalanması anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasana Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde iki hırsız çaldıkları internet kablosunu rahat bir tavırla çevredekilere aldırış etmeden sarmaya başladı. Hırsızların konuşmasını duyarak uyanan bir vatandaş “dur polis ne yapıyorsunuz” diye bağırınca hırsızlar kaçmaya başladı. Vatandaş da otomobiline binip motosikletle kaçan hırsızları kovalamaya başladı. O anlar anbean bir vatandaş tarafından görüntülendi. Vatandaş durumu polise bildirirken şimdi polis her yerde kaçan iki hırsızı arıyor.

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