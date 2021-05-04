İnternet alışverişlerine dikkat! Her an dolandırılabilirsiniz!

İnternet üzerinden yapılan alışverişler konusunda uzmanların uyarılarına rağmen dolandırıcıların tuzağına düşen vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor. İşte ERKA PAZARLAMA adı altında sosyal medyada bahçe işlerinde kullanılmak üzere ürün pazarlayan bu şirket de o dolandırıcılardan biri. Site üzerinden veya sosyal medyadan sipariş veren ve gelen üründen hiçbir şekilde memnun kalmayan vatandaşlar hemen firmayı arıyor fakat yetkili birine ulaşmak neredeyse imkansız. Ulaşabilen vatandaşlardan ise özür dileyip yeni ürün göndermek veya ürünü iade almak yerine tekrar para istiyorlar.

İşte ilgili firma ile ilgili şikayetvar.com'da yer alan şikayetlerden bazıları...

İnternette dolandırılmamak için dikkat etmeniz gerekenler

Online Alışverişteki Dolandırıcılık

ACI raporundan elde edinilen bilgilere göre, mart ayında online alışveriş, kişi başına ortalama 36 dolar arttı. Bu durum online alışverişteki dolandırıcılıkların yıllık bazda yüzde 13’lük bir artışa geçmesine neden oldu.

Karantina sürecinde artışa geçen hileli satın alma girişimlerinin de siber saldırganların kurdukları tuzaklardan kaynaklandığını belirten Alev Akkoyunlu, Koronavirüs temalı oltalama saldırıları ve kimlik avı sahtekarlığı girişimlerinin ciddi derecede artış gösterdiğini ve bunun online alışverişteki dolandırıcılığı da tetiklediğini dile getiriyor.

Oltalama Saldırılarına Dikkat!

Tüketicilerin bilgilerini elde etmek ve kullanmak için Koronavirüs pandemisini fırsat bilen siber saldırganların en büyük silahları ise oltalama saldırıları olarak görülüyor. Kullanıcıların oltalama saldırılarına karşı dikkatli olması gerektiğini aktaran Alev Akkoyunlu, özellikle Koronavirüs temalı kampanya içeriklerine karşı kullanıcıların uyanık davranması gerektiğini belirtiyor. Karantina döneminde kimlik avı e-postalarının ve şirketlere yönelik de satın alma departmanlarını hedef alan dolandırıcılık girişimlerinin arttığına da dikkat çeken Akkoyunlu, tüketicilerin online alışveriş yaparken tuzağa düşmemeleri için 9 uyarıda bulunuyor.

1. Koronavirüs temalı içeriklere hemen kanmayın

Kötü niyetli kişilerin göndereceği linklere tıkladığınız anda tüm kişisel bilgileriniz dolandırıcıların eline kolayca geçebilir. İyi niyetli gibi gözüken e-postaların arka tarafında kötü planların olabileceğinden şüphe edin. Düşünmeden gireceğiniz linkler sizi virüs bulaştıran sitelerin avı haline getirebilir.

2. Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflere itibar etmeyin

Eğer gördüğünüz bir kampanya gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük bir olasılıkla gerçek değildir. Kampanyanın gerçek olduğunu düşünüyorsanız yeni bir tarayıcı açarak web sitesinin adresini doğrudan bu adres çubuğuna yazın. Her ne olursa olsun online alışverişiniz için mutlaka düşük bakiyeli bir sanal kart kullanın.

3. Banka kartı ve kredi kartı yerine sanal kart tercih edin

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Kredi kartları, banka kartlarına göre daha fazla koruma sağlıyor ama güvenlikte ikisinin de üstüne çıkan sanal kartları kullanarak ek koruma katmanı yaratabilirsiniz. Kredi kartı yerine geçen sanal kartlar, siber dolandırıcılığa karşı güvende olunmasına yardımcı oluyor. Tanımladığınız alışveriş limiti sayesinde de olası bir kötü senaryoda zararınızı sınırlandırabilirsiniz.

4. Bildiğiniz ve güvendiğiniz adreslerden alışveriş yapın

Daha önce denediğiniz ve memnun kaldığınız ya da kendini kanıtlamış online alışveriş sitelerinden alışveriş yapın. Alışveriş yaptığınız sitenin SSL sertifikası kullandığından emin olun. Güvenli ve şifrelenmiş bir web sitesi adresi HTTP ile değil, HTTPS ile başlar ve adres çubuğunda kilit simgesi görünür.

5. Verdiğiniz bilgilere dikkat edin

Alışveriş yaptığınız site siparişiniz için gerekli bilgiler dışında çok daha fazla soru soruyorsa, bu özel soruları cevaplamayın ve alışverişinizi sonlandırın. Bazı kötü amaçlı yazılımlar, çevrimiçi formlara satır ekleyerek siber suçluların özel bilgilerinizi çalmasına neden olabilir.

6. Verilerinizi yedekleyin

Bilgisayarınızın virüs saldırısı sonucunda çökmesi gibi tehlike durumlarında veri kaybını önlemek için, bilgilerinizi düzenli bir şekilde yedeklemeyi unutmayın.

7. Hesap özetlerini ve kredi kartı ekstrelerini kontrol edin

Online alışveriş yaptıktan sonra hesap özetinde ya da kredi kartı ekstresinde şüpheli bir harcama görürseniz hemen bankanızla iletişime geçin.

8. İşletim sisteminizin ve antivirüs yazılımınızın güncel olduğundan emin olun

Güncellemeler sizi dolandırıcılığa ve zararlı yazılımlara karşı koruyacaktır. Bilgisayarınızı fırsat buldukça olası virüs bulaşmalarına karşı tarayın.