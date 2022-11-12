Instagram üzerinden 79 milyon lira vurgun yapan 47 kişiden 28’i tutuklandı

Instagram üzerinden link göndererek insanların hesaplarını çalarak yüksek kazanç vadeden paylaşımlar yapıp 79 milyon liralık vurgun yapan 47 şahıstan 28’i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bilişim Yoluyla Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından Ankara merkezli 11 ilde 58 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Operasyon sonucunda 47 şahıs yakalanarak Ankara’ya getirilmişti. Söz konusu 47 şahıstan 28’i bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon çerçevesinde şüphelilerin Türkiye genelinde insanların sosyal medya hesaplarını haklarında şikayet varmış gibi algı oluşturduktan sonra gönderilen linklerle çaldıkları öğrenildi. Çalınan hesaplardan, hesap sahiplerinin sosyal medya arkadaş grubuna yönelik yüksek kazanç vadeden paylaşımlar yaparak çok sayıda insan dolandırıldı. Söz konusu kişilerin bu yolla 79 milyon lira dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.