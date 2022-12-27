İnşattan düşen işçi yaralandı

Çorum’da, yapımı devam eden yeni belediye binasında yüksekten düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşemsettin Cami karşısında bulunan yeni belediye binasında sıva yapan işçi, merdivenden düşmesi sonucu yaralandı. Diğer çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı işçi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

’Şantiye şefi tepki gösterdi’

Bu arada, yapımı devam eden binanın şantiye şefi olay yerinden görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tepki gösterirken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.