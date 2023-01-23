İnsan kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı

Adana’da 7 düzensiz göçmeni kaçak yollarla Türkiye’ye soktuğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü bir kişinin Suriye’den 7 düzensiz göçmeni Türkiye’ye kaçak yollardan soktuğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçerek göçmenlerin götürülebileceği noktalarda önlem aldı. Bir süre sonra polisin otoyolda durduğu minibüste 7 düzensiz göçme ve insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı. Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı yapan şüpheli ise emniyette ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.