İnşaattan kardeşinin üzerine düştü..Tedavisi devam ediyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden site inşaatında meydana gelen olayda bir işçi, inşaatın 3. katından yerde çalışan ağabeyinin üzerine düşerken 2 işçi de yaralandı. Mahalle muhtarı o anda yaşananları anlattı.

İnegöl ilçesinde yapımı devam eden site inşaatının 3’üncü katında çalışırken dengesini kaybeden genç, metrelerce yükseklikten zemin katta çalışan ağabeyinin üzerine düştü. Yaralanan ağabey ve kardeşinin hastanede tedavisi sürerken, olayın yaşandığı Ertuğrulgazi Mahallesi muhtarı olayı anlattı.

Muhtar Ercan Uysal, "Dün ki olaydan dolayı hepimiz gerçekten üzüldük. Çok şükür arkadaşların durumları iyi. İki kardeş bunlar. Yukarıda asansörde çalışan büyük abisi aşağıda yük dolduruyor. Asansörde halatın kopması sonucu, asansörle beraber diğer kardeşinin üzerine düşüyor. Biraz kırık çıkıkları var ama rabbime şükürler olsun bir şeyleri yok. Kardeşlerime geçmiş olsun, X firmasının sahibine de geçmiş olsun. Rabbim beterinden saklasın inşallah." dedi.