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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Sivas’ta inşaatın beşinci katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Asayiş 23.08.2022, 09:14
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Sivas’ta inşaatın beşinci katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Kardeşler Mahallesi Sıhhiye Sokağı’nda bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddialara göre inşaatın 5. katında iskelede çalışan 53 yaşındaki sıva işçisi Yunis Şahin, dengesini kaybederek yere düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şahin, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede hayatını kaybettiği belirledi. Şahin’in cansız bedeni Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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